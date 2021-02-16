Анатолія Шарія підозрюють у державній зраді [ Редактировать ]
Провадив підривну діяльність проти України. Блогера-втікача Анатолія Шарія підозрюють у державній зраді та розпалюванні національної ворожнечі. Проти нього відкрили два кримінальних провадження і Служба безпеки України офіційно оголосила Шарію підозру.
У СБУ вважають, що він через соцмережі та інші ЗМІ шкодив нацбезпеці. Зокрема, займався дискредитацією України та проросійською пропагандою. Максимальне покарання, яке загрожує Шарію в разі доведення його провини п'ятнадцять років за ґратами.
Артем Дехтяренко, речник СБУ:
Починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведені спеціальних інформаційних операцій.
Зокрема пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно й цілеспрямовано поширював маніпулятивну викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході України, метою була дестабілізація та загострення політичної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.
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Також Служба безпеки України оголосила про підозру проросійському пропагандисту Шарію. Як повідомили в СБУ, починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали Шарій сприяв державним та неурядовим структурам РФ
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