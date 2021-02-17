Первую украинская тюрьма выставили на аукцион [ Редактировать ]
Глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил, что Ирпенский исправительный центр (№132), расположенный в поселке Коцюбинское Киевской области, выставлен на продажу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome.
Так, он отметил, что 70% поступлений от продажи ведомство потратит на "развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам", остальные 30% - поступят в госбюджет.
Согласно данным на сайте Фонда госимущества, площадь выставленных на продажу зданий достигает 24 тысяч квадратных метров, они расположены на земельном участке площадью более 8 гектаров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский совместно с Национальным советом реформ обсудил концепцию реформы приватизации.
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