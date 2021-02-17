СБУ вилучила контрабандні анаболічні стероїди [ Редактировать ]
СБУ вилучила контрабандних анаболічних стероїдів на півтора мільйона гривень. Ділки, які займалися нелегальним продажем, частину товару отримали з азійських країн, решту - виготовляли самостійно.
Торгували препаратами через інтернет по всій країні. Крім заборонених речовин, під час обушку в помешканні одного з підозрюваних, оперативники виявили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку і банківські картки.
по теме
СБУ викрила агентурну мережу спецслужб Росії. Жителі Харкова та Одеси розміщували в Telegram-каналах повідомлення, які їм надходили з Москви
На КПВВ "Станиця Луганська" українські прикордонники затримали незвичну контрабанду більш як 800 клинків фехтувальних рапір
Заробляли мільйони на розмитненні автомобілів. На Закарпатті викрили митників, які підробляли документи і навмисно мінімізували платежі
Должностные лица вносили в Единый реестр налогов неправдивые данные
Провадив підривну діяльність проти України. Блогера-втікача Анатолія Шарія підозрюють у державній зраді та розпалюванні національної ворожнечі