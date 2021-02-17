Новый адаптивный карантин: когда ограничения могут вступить в силу [ Редактировать ]
В среду, 17 февраля, правительство Украины рассмотрит постановление о возвращении адаптивного карантина. В действие оно может вступить с 22 февраля. Об этом говорится в соответствующем постановлении.
Так, согласно документу, Кабмин может вернуть в Украину "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.
Это постановление вступает в силу с 22 февраля 2021 года.
Напомним, до 18 февраля в стране хотят вернуть разделение на зоны в рамках уже пройденого украинцами ранее адаптивного карантина. Украинцы снова столкнутся с разделением Украины на 4 зоны: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую. Однако теперь попадать в каждую из категорий города будут по новым правилам.
Также в МОЗ рассказали, будут ли прививать людей с антителами.
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