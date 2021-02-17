В среду, 17 февраля, в Киеве возле здания Кабмина митингуют железнодорожники с требованием об отставке главы "Укрзализныци" Владимира Жмака. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

Протестующие заявляют, что из-за нынешней критической ситуации 30 тысяч работников могут быть уволены. Также сотрудники "Укрзализныци" жалуются на мизерное повышение зарплаты и блокирование со стороны работодателя попыток вместе с профсоюзом решить их социально-экономические проблемы.

Акционерная компания "Укрзализныця" планирует массовое сокращение около 30 тысяч сотрудников. Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей выступает против принятого решения о сокращении в локомотивных депо на Юго-Западной железной дороге.

Напомним, во вторник, 15 декабря под стенами Верховной Рады в Киеве проходила масштабная акция протеста. Нацполиция и Нацгвардия работают в усиленном режиме.

Протестующие - бизнесмены, которые требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что протестующие пошли под Офис президента, где зажгли желто-голубые фаеры. После этого участники протеста направились вниз на Крещатик к Бессарабскому рынку. Сейчас они находятся на Майдане и пытаются установить там палатки.

Также мы писали о том, что станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" закрыли на вход и выход.

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