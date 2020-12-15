В Киеве на Майдане Независимости начался разгон митингующих правоохранителями. Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный".

Полиция пыталась штурмовать Налоговый майдан и отобрала палатки. Но полностью протест не зачищен. ФОПы продолжают стоять на Майдане и установили три новых палатки.

Ранее в МВД сообщили, что в стычках пострадало около 40 полицейских.

Напомним, во вторник, 15 декабря под стенами Верховной Рады в Киеве проходила масштабная акция протеста. Нацполиция и Нацгвардия работают в усиленном режиме.

Протестующие - бизнесмены, которые требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что протестующие пошли под Офис президента, где зажгли желто-голубые фаеры. После этого участники протеста направились вниз на Крещатик к Бессарабскому рынку. Сейчас они находятся на Майдане и пытаются установить там палатки.

Также мы писали о том, что станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" закрыли на вход и выход.

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