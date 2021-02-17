Стамбул замело снігом [ Редактировать ]
Потужний снігопад у Стамбулі. Подекуди намело півметрові кучугури. Місцеві кажуть: такого сильного снігу в регіоні не бачили останні 20 років. Замело і турецьку столицю Анкару. Морозна снігова погода протримається в Туреччині ще кілька днів.
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