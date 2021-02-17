"Луцький терорист" постане перед судом [ Редактировать ]
"Луцький" терорист постане перед судом. СБУ завершила досудове розслідування - і Максима Кривоша обвинувачують одразу за сімома статтями Кримінального кодексу.
Нагадаю, житель Луцька 21 липня 2020 року у центрі міста захопив 13 заручників - водія та пасажирів рейсового автобуса - та утримував їх 12 годин.
При собі терорист мав автомат Калашникова, боєприпаси та вибухові пристрої. Упродовж дня він стріляв зі зброї, підірвав гранату поблизу автомобіля поліції та кинув ще одну гранату в бік правоохоронців. У січні Максима Кривоша визнали осудним. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення.
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