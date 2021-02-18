Сьогодні сьомі роковини трагічних подій Революції Гідности. Саме 18 лютого 2014 року почалося найкривавіше протистояння між активістами Майдану та силовиками.

Зранку протестувальники пішли до Верховної Ради - вимагали обмежити повноваження президента Януковича. Перші сутички розпочалися на Шовковичній та Кріпосному провулку.

Вже ввечері силовики прорвали барикади та витіснили протестувальників із урядового кварталу вглиб Майдану.

Почався штурм, під час якого спалахнув Будинок профспілок, на той момент там був госпіталь. 18-лютого загинули 20 активістів Євромайдану.