Движение остановилось: Киев сковали 10-бальные пробки [ Редактировать ]
В четверг, 18 февраля, правый берег Киева сковали 10-балльные пробки. Проблемы с трафиком образовались на Набережном шоссе и Набережно-Крещатицкой в направлении на Подол, а также на проспекте Победы в направлении в центр.
Об этом свидетельствуют данные Google maps.
Движение существенно утруднено на бульваре Леси Украинки, улицах Жилянская, Большая Васильковская, Богатырская, Малевича, Гринченко, Черновола, Речная, Вадима Гетьмана, Ушинского, Федора Эрнста, проспектах Валерия Лобановского, Любомира Гузара, а также на Глубочицком проезде.
Также пробки образовались на подъездах к Киеву в районе Софиевской Борщаговки и Новых Петровцев.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов.
Также мы писали о том, что на этой неделе в Украине будет холодно, местами пройдут снегопады, а температура воздуха значительно снизится. Также климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.
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