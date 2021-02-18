В четверг, 18 февраля, правый берег Киева сковали 10-балльные пробки. Проблемы с трафиком образовались на Набережном шоссе и Набережно-Крещатицкой в направлении на Подол, а также на проспекте Победы в направлении в центр.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

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Движение существенно утруднено на бульваре Леси Украинки, улицах Жилянская, Большая Васильковская, Богатырская, Малевича, Гринченко, Черновола, Речная, Вадима Гетьмана, Ушинского, Федора Эрнста, проспектах Валерия Лобановского, Любомира Гузара, а также на Глубочицком проезде.

Также пробки образовались на подъездах к Киеву в районе Софиевской Борщаговки и Новых Петровцев.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов.

Также мы писали о том, что на этой неделе в Украине будет холодно, местами пройдут снегопады, а температура воздуха значительно снизится. Также климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

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