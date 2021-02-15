Снегопад и пробки: где в Киеве остановилось движение [ Редактировать ]
В понедельник утром, 15 января, в Киеве, на правом берегу, образовались серьезные пробки. Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.
Погода в столице ухудшилась, сейчас идет снег.
Затруднено движение транспорта на:
- проспекте Победы,
- Воздухофлотском проспекте,
- улице Соломянская,
- улице Генерала Шаповала,
- проспекте Валерия Лобановского,
- улице Большая Васильковская,
- частично на бульваре Леси Украинки.
Также пробки образовались на мосту имени Патона и Дарницком мосту.
На левом берегу города затруднено движение на:
- проспекте Бажана,
- Броварском проспекте,
- проспекте Освободителей,
- улице Братиславская.
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