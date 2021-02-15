В понедельник утром, 15 января, в Киеве, на правом берегу, образовались серьезные пробки. Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.

Погода в столице ухудшилась, сейчас идет снег.

Затруднено движение транспорта на:

проспекте Победы,

Воздухофлотском проспекте,

улице Соломянская,

улице Генерала Шаповала,

проспекте Валерия Лобановского,

улице Большая Васильковская,

частично на бульваре Леси Украинки.

Также пробки образовались на мосту имени Патона и Дарницком мосту.

На левом берегу города затруднено движение на:

проспекте Бажана,

Броварском проспекте,

проспекте Освободителей,

улице Братиславская.

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