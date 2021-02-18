У Британії добровольцям запропонують заразитися коронавірусом [ Редактировать ]
90 британських добровольців інфікують коронавірусом. Це буде перший у світі такий експеримент. Взяти участь у дослідженні запрошують здорових дорослих людей віком від 18 до 30 років.
Науковці хочуть встановити найменшу кількість вірусу, необхідну для інфікування. А також дослідити імунну відповідь організму.
На дослідження британський уряд виділив понад 33 мільйони фунтів стерлінгів.
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