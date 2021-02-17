В среду, 17 февраля, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает на 500 доз COVID-вакцины AstraZeneca.

В то же время, по словам министра, поставки вакцин от коронавируса в Украину в рамках механизма COVAX начнутся в конце февраля.

"Из тех сообщений, которые мы получили от COVAX, мы рассчитываем на конец февраля поставку этих 117 доз (вакцины Pfizer - ред.). Что касается AstraZeneca, первых этих 500 тысяч доз, которые должны прибыть, я думаю до конца недели они должны быть в Украине", - рассказал он.

Министр добавил, что поставками вакцины в Украину занимается компания Crown Agents.

"Там чисто вопрос логистики. Занимается этим компания Crown Agents. Мы на постоянной связи находимся с Serum Institute", - сказал Степанов.

Ранее мы писали о том, что Степанов назвал дату начала вакцинации от коронавируса. Премьер-министр также добавил, что власти планируют закупать излишки вакцин у других стран.

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