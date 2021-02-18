Стоимость автомобиля больше не будет приниматься во внимание при его растаможке Источник: 24tv.ua

Таможенное оформление автомобилей на европейских номерах в Украине будут проводить без учета их стоимости и уплаты ввозной пошлины. Базой налогообложения на добавленную стоимость (НДС) станет исключительно акцизный налог.

Его сумма будет определяться по ставке, которая зависит от возраста машины, объема и типа двигателя. По подсчетам парламентского комитета по вопросам налоговой политики, в итоге стоимость растаможки "евробляхи" не превысит 1000 евро.

Такие изменения предусматривают законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которые направлены на решение вопроса легализации "евроблях". Их оба народные депутаты поддержали в первом чтении. Льготный акциз будет действовать в течение 180 дней с момента вступления законов в силу.

Как рассчитать новый акциз для "евроблях"

Акцизный налог для автомобилей на иностранной регистрации рассчитывается по формуле:

Ставка = Базовая ставка + Vе + Fе

Базовая ставка - определяется, исходя из количества лет с года изготовления авто до года определения ставки налога:

Vе - определяется умножением объема цилиндров двигателя (в куб. см) на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для автомобилей с объемом двигателя до 2000 куб. см (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для автомобилей с объемом двигателя 2001-3000 куб. см (включительно);

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для автомобилей с объемом двигателя 3001-4000 куб. см (включительно).

Fе - зависит от типа двигателя и составляет:

для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом, - 0 евро;

для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), - 100 евро;

для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими), - 0 евро.

Напомним, что в конце октября 2020 года полицейским передали полномочия штрафовать владельцев "евроблях", нарушивших правила регистрации автомобилей, а такие машины отправлять на штрафплощадки.

Ранее полицейские могли тормозить "евробляхи" только за нарушение Правил дорожного движения, а применять санкции за просрочку ввоза могли только работники таможни, не имевшие права останавливать авто. Поэтому сотрудники двух органов работали в паре: одни тормозили, вторые - накладывали взыскание.

Напомним, с 1 января 2020 в Украине вступили в силу ужесточенные санкции и штрафы для авто на европейских номерах. Владельцам таких машин грозит штраф до 170 тыс. грн и конфискация авто.