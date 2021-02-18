В четверг, 18 февраля, в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" представила кандидата на пост премьера. Им стал Ираклий Гарибашвили. Об этом заявил глава партии Ираклий Кобахидзе, сообщает "Эхо Кавказа".

Гарибашвили действующий министр обороны. После победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2012 года он был главой МВД, а с ноября 2013 года по декабрь 2015-го возглавлял правительство.

Мы намерены оперативно решить проблемы наших граждан. Я скажу очень коротко: мы очень скоро восстановим порядок и то равновесие, которое необходимо для нашей страны, чтобы она продолжила нормальное функционирование, в рамках Конституции.

Отметим, что предыдущий глава правительства Грузий подал в отставку. Причиной он назвал разногласия в команде относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. Ника Мелия обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года.

Также мы писали о том, что Грузия изменила правила въезда в страну. Так, с понедельника, 1 февраля, туристы должны будут предоставлять результаты COVID-теста.

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