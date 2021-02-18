Премьер Грузии идет в отставку [ Редактировать ]
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об отставке. Причиной он назвал разногласия в команде.
Об этом он заявил на специальном брифинге, передает "Эхо Кавказа".
Гахария является главой правительства страны с 9 сентября 2019 года.
"Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего нашей страны", - заявил он на брифинге.
Также мы писали о том, что Грузия изменила правила въезда в страну. Так, с понедельника, 1 февраля, туристы должны будут предоставлять результаты COVID-теста.
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