Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об отставке. Причиной он назвал разногласия в команде.

Об этом он заявил на специальном брифинге, передает "Эхо Кавказа".

Гахария является главой правительства страны с 9 сентября 2019 года.

"Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего нашей страны", - заявил он на брифинге.

Также мы писали о том, что Грузия изменила правила въезда в страну. Так, с понедельника, 1 февраля, туристы должны будут предоставлять результаты COVID-теста.

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