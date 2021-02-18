Шенген знову не працює. Десять країн поновили прикордонний контроль через нові штами коронавірусу.

У Брюсселі закликали держави - відкритися, але безуспішно. Що ж відбувається на європейських рубежах? Розкаже Олена Абрамович з Бельгії.

Показати довідку, що ваша поїздка нагальна, надати негативний тест на коронавірус, а ще посвідку на проживання. На раніше безперешкодних європейських дорогах знову почалися перевірки.

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І відповідно - довжелезні черги з автівок, а подекуди і вантажівок з товарами, як от на в'їзді до Німеччини. Країни Вишеградської четвірки - попросили Брюссель якось вплинути на Берлін.

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Андрей Бабіш, прем'єр-міністр Чехії:

Те, що діється на кордонах з Німеччиною, звичайно, суперечить внутрішньому ринку і є великою проблемою для всіх нас.

Німеччина вимагає негативного тесту на коронавірус навіть від водіїв вантажівок. А їх у Брюсселі рекомендували звільнити від перевірок ще під час першого локдауну минулої весни. З проханням втрутитися, лідери Вишеградської четвірки - Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини, звернулися до очільника Євро ради Шарля Мішеля.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Промислові товари повинні вільно і без перешкод перевозитися між країнами. Тому ми стурбовані обмеженнями, запровадженими щодо вільного переміщення товарів.

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У Брюсселі, власне, ще напередодні закликали усіх членів ЄС уникати блокування кордонів - Єврокомісія розіслала відповідні листи. Проте вони мають рекомендаційний характер. І німецький міністр внутрішніх справ ще до отриманих інструкцій обурювався.

Мовляв, Єврокомісія краще б виступила з підтримкою, а не роздавала дешеві поради. Не реагує на критику і Бельгія, де, власне, і розташовані високі офіси єврочиновників.

Крістіан Віганд, пресофіцер Єврокомісії:

Що стосується Бельгії, справді, ми і досі чекаємо від них роз'яснень тих обмежень, які стосуються свободи переміщення. І особливо щодо того, наскільки вони пропорційні.

Бельгію критикують через заборону будь-яких несуттєвих поїздок за межі країни, навіть у чисті від коронавірусу зони. Перевіряють на кордонах, хто куди і з якою метою їде, тепер також у Чехії, Угорщині, Австрії, Португалії, Іспанії, Данії, Фінляндії, а також Норвегії, яка не є членом ЄС, проте входить до Шенгенської зони.