У Британії принц Філіп потрапив до лікарні [ Редактировать ]
Чоловік королеви Великої Британії, принц Філіп, потрапив до лікарні. У Букінгемському палаці заспокоюють - кажуть, це не коронавірус, адже принц вакцинувався ще в січні. Госпіталізація начебто знадобилася для профілактики після поганого самопочуття.
У лікарні пробуде кілька днів для обстеження та відпочинку. У 2016 році принц Філіп побив рекорд довголіття серед чоловіків-нащадків королеви Вікторії. Монарше подружжя, також рекордсмени за тривалістю королівського шлюбу. Зараз принцу 99, а Єлизаветі Другій - 94 роки.
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