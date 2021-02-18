Чоловік королеви Великої Британії, принц Філіп, потрапив до лікарні. У Букінгемському палаці заспокоюють - кажуть, це не коронавірус, адже принц вакцинувався ще в січні. Госпіталізація начебто знадобилася для профілактики після поганого самопочуття.

У лікарні пробуде кілька днів для обстеження та відпочинку. У 2016 році принц Філіп побив рекорд довголіття серед чоловіків-нащадків королеви Вікторії. Монарше подружжя, також рекордсмени за тривалістю королівського шлюбу. Зараз принцу 99, а Єлизаветі Другій - 94 роки.