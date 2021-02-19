В пятницу, 19 февраля, в акватории Азовского моря ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Ночью и утром ожидаются сильные порывы ветра - до 25-28 метров в секунду - и метели. Высота волн в открытой части моря ожидается на уровне 1,2-2 метров. Также синоптики предупреждают о быстром обледенении суден.

В связи с этим объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

Ранее мы писали о том, что 19 февраля в Украине снова ударят морозы. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -7-12 градусов, на западе и юге -1-7 градусов.

Также климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

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