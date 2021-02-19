На Азовском море объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В пятницу, 19 февраля, в акватории Азовского моря ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Ночью и утром ожидаются сильные порывы ветра - до 25-28 метров в секунду - и метели. Высота волн в открытой части моря ожидается на уровне 1,2-2 метров. Также синоптики предупреждают о быстром обледенении суден.
В связи с этим объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.
Ранее мы писали о том, что 19 февраля в Украине снова ударят морозы. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -7-12 градусов, на западе и юге -1-7 градусов.
Также климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Небачена негода у Сполучених штатах. Снігова буря, яку американські ЗМІ вже називають безпрецедентною, залишила без світла 4 мільйони людей і навіть забрала перші життя
Во вторник, 16 февраля, на всей территории Украины будет без осадков
За сутки спасатели по всей стране высвободили из снежных заносов 36 транспортных средств
В пятницу, 12 февраля, синоптики прогнозируют сильные снегопады в большинстве областей Украины
Синоптики объявили второй уровень опасности, оранжевый