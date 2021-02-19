На Донбассе с начала военного конфликта погибли более 13 тысяч человек, еще около 30 тысяч человек получили ранения.

Такие данные были представлены управлением верховного комиссара ООН по правам человека за период с 14 апреля 2014 года по 31 января 2021 года, сообщает "Радио Свобода".

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Общее число человеческих потерь из-за конфликта на Донбассе составляет 42-44 тысячи человек:

- 13,1-13,3 тысячи погибших (не менее 3375 гражданских, около 4150 украинских военных и 5700 боевиков);

- 29,5-33,5 тысячи раненых (7-9 тысяч гражданских, 9,7-10,7 тысяч украинских военных и 12,7-13,7 боевиков).

Отмечается, что в течение всего периода конфликта на гражданских лиц приходится 25-25% от общего числа погибших, и такой же процент ранений.

"Следует отметить, что это соотношение за годы существенно изменилось: с 33-34 процентов в 2014 году (одно погибшее гражданское лицо на двух погибших украинских солдат или членов вооруженных групп), до 4-5 процентов в 2019-2020 годах", - подчеркнули в ООН.

В статистику смертей военных отнесли также случаи, которые не связаны непосредственно с военными действиями - из-за неосторожного обращения с оружием, дорожно-транспортного происшествия, болезней во время службы в зоне конфликта, убийства и самоубийства. В целом это около 30% от общего числа смертей.

Ранее сообщалось, что на Донбассе трагически погибли трое украинских военных. Также мы писали о том, что у Зеленского назвали главные задачи по Донбассу.

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