Дмитро Кулеба закликав до нових "кримських" санкцій проти Росії [ Редактировать ]
Запровадити нові, так звані "кримські", санкції проти Росії. Україна планує звернутися до Євросоюзу щодо додаткових обмежувальних заходів щодо РФ через порушення прав людини в Криму.
Про це на брифінгу заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба. Питання репресій на окупованому півострові порушать і на засіданні сесії Генасамблеї ООН наступного тижня.
Нагадаю, днями прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила дві кримінальні справи через дії російських силовиків, які проводили масові обшуки і затримали сімох кримських татар. В Офісі Президента назвали такі дії Росії - черговим воєнним злочином.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Ще минулого року я закликав ЄС застосувати санкційний механізм у відповідь на порушення прав людини у Криму. Ми будемо послідовно наполягати на тому, що нові санкції мають бути запроваджені саме за такі порушення прав людини. Ми будемо планомірно працювати в міжнародних судах для притягнення РФ до міжнародної політичної відповідальності. Будемо працювати з міжнародними партнерами, щоб тиск на Росію збільшувався, щоб ціна її агресії проти України ставала все дорожчою.
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