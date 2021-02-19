Запровадити нові, так звані "кримські", санкції проти Росії. Україна планує звернутися до Євросоюзу щодо додаткових обмежувальних заходів щодо РФ через порушення прав людини в Криму.

Про це на брифінгу заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба. Питання репресій на окупованому півострові порушать і на засіданні сесії Генасамблеї ООН наступного тижня.

Нагадаю, днями прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила дві кримінальні справи через дії російських силовиків, які проводили масові обшуки і затримали сімох кримських татар. В Офісі Президента назвали такі дії Росії - черговим воєнним злочином.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: