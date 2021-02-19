У Києві присвятили пам'ятну ходу річниці Майдана [ Редактировать ]
Другий день в Україні тривають заходи до сьомої річниці Революції Гідності. Пам'ять героїв Небесної сотні вшанували напередодні ввечері на Майдані.
Спочатку у Михайлівському Золотоверхому соборі відслужили панахиду за загиблими бійцями. Потім із Михайлівської площі кілька сотень людей рушили пам'ятною ходою через Європейську площу, вулицею Грушевського та Інститутською до Алеї Героїв Небесної Сотні.
Скорботні заходи триватимуть і завтра. По всій країні заплановані тематичні виставки, покази фільмів та екскурсії.
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