В пятницу, 19 февраля, во Львовской области накануне столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали трое человек.

Как сообщается, авария произошла около 15:07 вблизи села Гайок Львовского района. Тогда грузовик Renault Premium столкнулся с автомобилем Dacia Logan. Три человека, которые находились в легковом автомобиле получили травмы средней степени тяжести. Их госпитализировали.

"Пожарно-спасательным отделением проводились работы по стабилизации транспортного средства также они отключили аккумуляторную батарею, перекрыли вентиль газобаллонного оборудования и провели буксировку автомобиля "Dacia Logan", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее мы писали о том, что в Киеве самосвал попал в ДТП и "перекрыл" дорогу в центр. Грузовик попал в аварию во время движения в сторону центра и повис на задней оси.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.