В понедельник утром, 15 февраля, в Киеве, на ул. Николая Гринченко, произошло ДТП с самосвалом. Из-за этого в районе аварии затруднено движение. Об этом сообщает паблик "ДТП.Киев" в Facebook.

Так, самосвал, у которого, по предварительным сведениям, не был полностью опущен кузов, врезался в путепровод и оказался в ловушке.

Грузовик попал в аварию во время движения в сторону центра и повис на задней оси.

У кого-то явно сегодня недоброе утро. В Киеве самосвал угодил в ловушку и затруднил движение в сторону центра.

Также было опубликовано видео с места происшествия, на котором видно, что после ДТП движение было затруднено.

Как ранее сообщали, в Винницкой области, под Жмеринкой, произошло шокирующее дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пассажиры лишились конечностей.

На трассе Киев-Харьков-Довжанский утром, 13 февраля, произошло страшное ДТП возле с. Коробочкино в Чугуевском районе с участием двух фур и автомобиля "Газель".

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