Лідери G7 обговорили проблеми вакцинації у бідних країнах [ Редактировать ]
Важливий саміт - зустріч лідерів країн "Великої сімки" триває віртуально.
Одна з головних тем: протидія пандемії коронавірусу. Зокрема очікують, що президент США Джо Байден пообіцяє спрямувати 4 мільярди доларів програмі Covax - вона створена для допомоги з вакцинацією бідним країнам. Найменш забезпечені країни отримають сироватку безкоштовно, решта - по заниженій ціні.
У Вашингтоні сподіваються, що приклад Штатів наслідуватимуть інші багаті країни і так само робитимуть пожертви до програми Covax.
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