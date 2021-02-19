Важливий саміт - зустріч лідерів країн "Великої сімки" триває віртуально.

Одна з головних тем: протидія пандемії коронавірусу. Зокрема очікують, що президент США Джо Байден пообіцяє спрямувати 4 мільярди доларів програмі Covax - вона створена для допомоги з вакцинацією бідним країнам. Найменш забезпечені країни отримають сироватку безкоштовно, решта - по заниженій ціні.

У Вашингтоні сподіваються, що приклад Штатів наслідуватимуть інші багаті країни і так само робитимуть пожертви до програми Covax.