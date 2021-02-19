Керівників Facebook, Twitter та Google підозрюють у поширення дезінформації [ Редактировать ]
Соцмережі - на допиті! До Конгресу США "на килим" викликають керівників компаній... Facebook, Twitter та Google - через... поширення дезінформації.
Слухання відбудуться 25 березня в режимі онлайн. І тоді власники компаній повинні будуть пояснити, як боролися з фейками про коронавірус та поширенням неправдивої інформації щодо виборів президента Америки.
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