Соцмережі - на допиті! До Конгресу США "на килим" викликають керівників компаній... Facebook, Twitter та Google - через... поширення дезінформації.

Слухання відбудуться 25 березня в режимі онлайн. І тоді власники компаній повинні будуть пояснити, як боролися з фейками про коронавірус та поширенням неправдивої інформації щодо виборів президента Америки.