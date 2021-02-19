Винороби Одещини закликають захистити вітчизняну галузь від нерівної європейської конкуренції [ Редактировать ]
Захистити українське виноробство від нерівної конкуренції з боку європейських компаній. З таким проханням до керівництва країни сьогодні звернулася Одеська обласна рада. Які ще питання розглядалися на сесії?
Біля Одеської облдержадміністрації - мітингарі. Транспортники просять грошей на пасажирів-пільговиків. Інша група людей - вимагає роз'яснити захмарні цифри в комунальних платіжках.
Володимир Чечоткін, учасник мітингу:
Видобуток газу складає приблизно 2,60/ 2,80, а від нас хочуть, щоб ми платили десять - ну, я так грубо округляю з доставкою і таке інше. Ми вважаємо, що вона - завищена!
А в цей час депутати розглядають бюджетні питання - і звернення до центральної влади. Приміром, щодо виноробства. З першого січня європейським виробникам дозволили ввозити продукцію в Україну без мита, натомість вітчизняним - підвищили мінімальну роздрібну ціну. А це - удар по українських виноробах.
Вадим Шкарівський, заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":
Для Одеської області виноградарство є, мабуть, дуже такою важливою галуззю, а ми їх просто зараз своїми руками, руками Кабінету міністрів, руками їх постанови вб'ємо. І не тільки ми звертаємось для того, щоб вони цього не допустили, але ми в цьому зверненні даємо поради, як це правильно зробити.
Одна з порад - ввести обмеження на імпорт. Ще одне звернення до уряду - з приводу "Українського Дунайського пароплавства". На держпідприємстві - великий корупційний скандал. Його очільники нібито планують передати іноземній компанії весь флот УДП - а це приблизно пів тисячі суден.
Олександр Урбанський, заступник голови Одеської облради, "За майбутнє":
Мы все с вами помним о "Черноморском морском пароходстве", которое таким же образом, по такой же схеме в девяностые годы было украдено у жителей Одессы, Одесского региона и у жителей всей нашей страны.
На сесії говорили і про порятунок озер біля Дунаю. Держава передбачила інвестиційний проєкт для відновлення цієї екосистеми. Але торік гроші так і не освоїли. Тож депутати звернулися до уряду з проханням цього року все ж передбачити кошти, інакше озера - зникнуть.
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