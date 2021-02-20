Оксана Марченко йде в політику! Таку заяву дружина народного депутата Віктора Медведчука зробила на тлі запроваджених Радою нацбезпеки санкцій - проти неї та чоловіка.

Оксана Марченко, дружина голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Теперь, вместо одного Медведчука - вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику. Но вы не оставили мне выбора. Сегодняшнего дня, я вступаю в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", где основной своей задачей вижу защиту украинского народа. Брати та сестри, українки та українці, я обрала служіння народу. А отже, я захищатиму всіх, хто не хоче бути жебраком на власній землі.

Санкційний список РНБО розширила напередодні. До нього потрапили 19 російських та молдовських компаній. А ще 8 осіб: п'ятеро громадян Росії, і троє українців - зокрема, народний депутат Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Підставою стало кримінальне провадження, яке веде СБУ, за статтею "фінансування тероризму" - ці санкції передбачають арешт на все майно тих, хто під них потрапив.