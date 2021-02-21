Украина получит индийскую вакцину от коронавируса CoviShield: что о ней известно [ Редактировать ]
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Украина находится в верхней части списка стран, которые стоят в очереди на получение вакцины Covishield производства Serum Institute India против коронавируса. Первая поставка объемом 500 тысяч доз. ожидается до конца февраля. Об этом в Facebook сообщило посольство Индии в Украине.
Также в посольстве отметили, что личные просьбы украинского президента Владимира Зеленского и постоянные контакты с Министерством здравоохранения позволили Украине стать одной из первых стран, которые получат вакцину из Индии в феврале.
"В будущем ожидается поставка большего количества вакцин, произведенных в Индии, по мере наращивания производства, чтобы обеспечить благополучие всех украинцев", - говорится в сообщении посольства.
Уточняется, что именно эта вакцина поможет Украине быстрее развернуть вакцинацию в стране.
Что известно о вакцине Covishield
Вакцина Covishield - это британско-шведская вакцина AstraZeneca на индийском рынке. Разработчиками этой вакцины стали Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Однако в отличие от европейской вакцины, индийский препарат еще не лицензирован в Европе.
Летом 2020 AstraZeneca и Индийский институт вакцин подписали соглашение о производстве вакцины, чтобы "помочь странам с низким и средним уровнем дохода".
Вакцина Covishield вводится внутримышечно - две дозы по 0,5 мг с интервалом в 28 дней. Разработчики утверждают, что эта вакцина приводит не только к появлению нейтрализующих антител против коронавируса, но и к появлению Т-лимфоцитов, которые могут сыграть решающую роль в борьбе с COVID-19.
В рамках программы "Соседство прежде всего" первые дозы индийской вакцины уже получили Бутан, Мальдивы, Непал, Бангладеш и Мьянма. Также Индия планирует поставлять препарат до Сейшельских островов, Шри-Ланки, Маврикия и Афганистана после одобрения вакцины регуляторами этих стран.
Ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax. Оба препарата будут доставлять из Индии, где они производятся по лицензии. Однако, для того, чтобы вакцину AstraZeneca разрешили использовать в Украине, необходимо было, чтобы ее одобрила Всемирная организация здравоохранения.
Также мы писали о том, что Степанов назвал новые сроки вакцинации в Украине. Первую дозу вакцины получат медицинские работники.
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