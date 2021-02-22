На Львівщині двоє чоловіків загинули від вибуху гранати. Одна жінка в тяжкому стані. Це сталося напередодні в Дрогобичі біля під'їзду одного з будинків.

Відомо, що загиблі товаришували й нещодавно разом повернулися із заробітків у Польщі.

Вибух прогримів за кілька секунд після того, як один із чоловіків дістав гранату. Цей момент зафіксували камери спостереження. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".