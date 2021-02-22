В Україні за добу ушпиталили півтори тисячі людей [ Редактировать ]
Оновлена статистика щодо коронавірусу в Україні три тисячі 206 нових інфікувань. 53 людини померли. Майже півтори тисячі хворих ушпиталили.
Найбільше підтверджених діагнозів на Прикарпатті, Вінниччині та Житомирщині. За весь час пандемії на Ковід в Україні перехворіли мільйон 300 тисяч людей.
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