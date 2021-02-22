Від Прикарпаття нова хвиля коронавірусу прямує до інших регіонів. COVID-статистика погіршується на Буковині та Закарпатті. А з добрих новин: вакцина от-от прибуде до України. Про це під час форуму "Україна-30" заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Втім, зведення з коронавірусного фронту - не єдине, про що говорили учасники зібрання.

Вона вже поруч. Довгоочікувана антиковідна вакцина вже за пів доби має прибути до України.

Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу Президента:

"Астра-Зенека" приїде вже сподіваємось завтра вранці. Наступні вже літаки відпрацьовує МОЗ з логістами, як вони будуть швидко доставляти. Адже фактично я думаю, Україна кожного тижня, а може кожні десь 10 днів буде отримувати нову партію цієї вакцини.

Імунізація - хоч і топ-тема останніх тижнів, та більшість часу спікери форуму присвятили програмі "Велике будівництво". Прозвітували про успіхи минулі, оголосили про амбітні плани. Шість тисяч кілометрів доріг, мости, регіональні аеропорти та оновлена залізниця.

Володимир Зеленський, Президент України:

Наша мета: аби залізнична поїздка між містами займала в українців максимум 3-4 години. Також ми працюємо і над давно забутою темою - це приміські поїзди. Ми готуємо проєкт "Сіті-Експрес" - це інший якісний сучасний рівень приміського сполучення, перший етап проєкту включає Київ, Харків, Дніпро.

Залізничні квитки, звісно, здорожчають. Але не істотно, - запевняють в уряді.

Владислав Криклій, міністр інфраструктури України:

По 2% після березня місяця до кінця року. Водночас "Укрзалізнция" напрацьовує модель, коли можна придбати квиток з запасом часу, як це в авіації всі звикли, і вам буде знижка до 40%.

Побудують або оновлять цьогоріч і пів тисячі соціальних об'єктів - це школи, дитсадки, стадіони, приймальні лікарень.

Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій України:

Це буде 210 сучасно обладнаних за всіма стандартами: міжнародними, світовими, технологічними. 210 нових приймальних відділень. І вже найближчим часом в 1 півріччі вони всі, - я вас запевняю, - запрацюють.

Запрацює і проєкт "Велика реконструкція" - 150 культурних пам'яток отримають нове життя.

Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу Президента:

Великий проєкт по Хортиці. Цього року буде відновлено музей, побудовано новий музей, буде відновлена взагалі вся логістика, пішохідні, велодоріжки, логістика. Це велика частина роботи. буде відновлено пляж.

До програми потрапили й інші туристичні принади: Чорнобильська зона, нові гірськолижні курорти та замки. До цих проєктів залучатимуть інвесторів, деякі об'єкти подумують передати у приватні руки, так звану концесію.