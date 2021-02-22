На Тайвані у масштабній ДТП зіштовхнулися десятки автівок [ Редактировать ]
Масштабна ДТП через туман. 20 автівок зіштовхнулися на Тайвані. За останніми даними, загинули щонайменше двоє людей, восьмеро - травмовані.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, сильний туман вкрив країну напередодні. Майже нульова видимість і спровокувала аварію. На місце прибули рятувальники та медики. Поранених ушпиталили. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини, щоб вирішити, яку відповідальність нестимуть водії.
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