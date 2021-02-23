В Украине зарегистрировали вакцину Covishield [ Редактировать ]
В понедельник, 22 февраля, в Украине была зарегистрирована вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения против COVID-19.
По предварительной информации, первая индийская вакцина прилетит в Борисполь в 10 утра.
Ранее вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.
Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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