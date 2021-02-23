В ночь на вторник, 23 февраля, на юге Польши разбился вертолет, в результате чего два человека погибли, еще два получили травмы. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Частным вертолетом типа Bell 429 путешествовали четыре человека. На месте погибли двое мужчин, которые сидели впереди.

Вместе с ними также летели мужчина и женщина, которые после падения вертолета самостоятельно выбрались наружу из разбитого транспортного средства. Их состояние оценивается как тяжелое, но угрозы для жизни нет.

Вертолет упал в лесной местности, примерно за 100-200 метров от дороги, поэтому доступ к пострадавшим и разбитому вертолету затруднен. Также спасательную операцию затруднял густой туман в районе авиакатастрофы. На месте происшествия работают восемь групп спасателей.

Причину падения вертолета будет устанавливать польская государственная комиссия по расследованию авиакатастроф. Отдельное следствие по этому делу уже начали местная полиция и прокуратура.

Ранее сообщалось, что во Франции на горнолыжном курорте Куршевель разбился вертолет. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили ранения.

Также мы писали о том, что самолет ВВС Парагвая потерпел крушение, погибли семь человек. Власти страны начали расследование инцидента.

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