Поліція Києва затримала наркоторговців [ Редактировать ]
Масштабну спецоперацію із затримання наркоторговців провели оперативники поліції Києва. Під час трусу правоохоронці вилучили кілька кілограмів канабісу та амфетаміну, зброю та 350 тисяч гривень. Трьом зловмисникам інкримінують збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.
Слідчі розпочали кримінальне провадження, фігурантам справи повідомили про підозру. Затримані - двоє киян і один житель Черкащини. Їм загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.
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