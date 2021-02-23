В понедельник, 22 февраля, в центре Киева на женщину с крыши дома упала глыба льда. Инцидент произошел на улице Прорезная, сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Facebook.

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"На месте экипаж патрульных обнаружил женщину, которая пострадала от падения глыб льда с крыши дома. Предварительно известно, что травмированная пыталась пройти под домом, несмотря на оградительную ленту", - говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировала карета скорой медицинской помощи.

В Патрульной полиции Киева призывают людей придерживаться следующих советов, чтобы не стать жертвой сосулек:

- проходя мимо дома или возле деревьев, убедиться в отсутствии угрозы падения снега и ледяных наростов;

- если вы слышите наверху подозрительный шум, нужно как можно быстрее прижаться к стене;

- во время прогулок с детьми не оставлять их без присмотра;

- не оставлять автомобиль в местах, где есть угроза падения снега и ледяных наростов;

- не заходить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия - самому обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов;

- в случае обнаружения сосулек, висящих на крыше, необходимо обратиться к балансодержателю дома (в случае игнорирования вашего обращения, необходимо обращаться в Департамент городского благоустройства КГГА).

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы женщине на голову рухнула снежная глыба. 58-летняя потерпевшая попала в больницу с диагнозом "ушиб поясничного отдела позвоночника и ушиб правого плеча".

Также мы писали о том, что в Днепре девушка с огромной высоты упала на голову мужчины. Молодая особа, которая выпала с огромной высоты, моментально погибла, а мужчина, оказавшийся на месте падения, получил черепно-мозговую травму, перелом позвоночника, а также другие множественные переломы.

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