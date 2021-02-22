Она попала в больницу с диагнозом "ушиб поясничного отдела позвоночника и ушиб правого плеча"/ фото:

В столице женщина, стоящая под крышей жилого дома пострадала от падения кучи снега, смешанного со льдом. Пострадавшую было принято решение госпитализировать. Об этом сообщает пресс-служба киевского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел в Голосеевском районе, а потерпевшей 58 лет. Она попала в больницу с диагнозом "ушиб поясничного отдела позвоночника и ушиб правого плеча".

Отмечается, что в настоящее время о состоянии пострадавшей в столичном Центре экстренной медицинской помощи не сообщают.

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Кроме того, в Харькове во время сбивания сосулек, женщина упала с балкона своего дома и попала в реанимационное отделение больницы.

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