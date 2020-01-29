В Кропивницком мужчина сорвался с крыши дома (фото) [ Редактировать ]
В среду, 29 января, в Кропивницком мужчина упал с крыши девятиэтажного дома. Об этом сообщает УНН.
Мужчина работал строителем на крыше здания, в котором находится Ленинский районный суд. Он демонтировал строительное оборудование после ремонта.
Строитель упал крыши на мешки с мусором. Сотрудники здания незамедлительно вызвали "скорую", которая забрала мужчину в сознании. Его госпитализировали в местную больницу, где сообщили, что состояние мужчины очень тяжелое.
"Вывезли его из операционной, он пока в медикаментозном сне, подключили ему аппаратное дыхание, состояние его тяжелое. Там травматический шок у него, закрытая травма грудной клетки, закрытая травма живота, ему удалили селезенку, потому что есть разрыв селезенки, перелом шестого и седьмого ребра слева", - прокомментировала главврач областной больницы Лариса Андреева.
Раньше сообщалось о том, что под Черновцами мужчина зарезал жену и покончил с собой. А также в Днепре нашли тело мужчины в крови.
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