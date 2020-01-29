В среду, 29 января, в Кропивницком мужчина упал с крыши девятиэтажного дома. Об этом сообщает УНН.

Мужчина работал строителем на крыше здания, в котором находится Ленинский районный суд. Он демонтировал строительное оборудование после ремонта.

Строитель упал крыши на мешки с мусором. Сотрудники здания незамедлительно вызвали "скорую", которая забрала мужчину в сознании. Его госпитализировали в местную больницу, где сообщили, что состояние мужчины очень тяжелое.

Читайте также В Киеве мужчина выбросил из окна собаку на глазах у детей

"Вывезли его из операционной, он пока в медикаментозном сне, подключили ему аппаратное дыхание, состояние его тяжелое. Там травматический шок у него, закрытая травма грудной клетки, закрытая травма живота, ему удалили селезенку, потому что есть разрыв селезенки, перелом шестого и седьмого ребра слева", - прокомментировала главврач областной больницы Лариса Андреева.