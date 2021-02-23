Парламент Украины во вторник, 23 февраля, принял закон о госслужбе. Этот закон поддержали с предложениями президента Владимира Зеленского.

Сответствующее решение приняли на внеочередном заседании Рады.

Законопроект №4531 поддержали 267 народных депутатов. Документ возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада 16 февраля приняла закон №4531 о государственной службе, который предусматривает возобновление конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Документ также исключает возможность увольнения государственных служащих категории "А" по политическим мотивам.

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