Оттепели, которые сменяют морозы в Украине, привели к серии происшествий и даже трагедий из-за падения сосулек и ледяных глыб с крыш. В КМДА оправдываются, что просто не успевают справиться с "сосулькопадом". Работают и автовышки, и альпинисты, и кровельщики.

Куски льда почти ежедневно повреждают автомобили, припаркованные возле домов в разных городах Украины. Соцсети пестрят фотографиями поврежденных машин: разбитых лобовых стекол, вмятин на капоте или крыше.

Водители возмущены, потому что с парковочными местами проблемы - их недостаточно почти в любом областном центре.

Рассчитывать на возмещение затрат на дорогостоящий ремонт могут те автомобилисты, кто застраховался по программе КАСКО, говорят юристы. Правда, такой полис стоит недешево - 4% от стоимости автомобиля в год.

В случае ЧП нужно вызвать аварийного комиссара для фиксации повреждения, а потом отправить автомобиль для оценки ущерба. Дальше происходит выплата, объясняют страховщики.

Если же автомобиль не застрахован, нужно заставить понести материальную ответственность тех, кто не очистил крышу здания. Адвокаты объясняют: за сосульки на частных домах отвечает не горсовет, а управляющие компании - ОСМД, ЖЭК или другое предприятие. Если такого нет, то всю ответственность за состояние кровель несет владелец.

Чтобы не гадать, у кого именно на балансе находится злополучный дом, нужно подать запрос в местный совет.

Если автомобиль повредила сосулька или льдина, в первую очередь нужно вызвать полицию, которая зафиксирует повреждения. Обязательно нужно сделать фото и снять видео, на которых будет видно и автомобиль, и место происшествия, и разметку на дороге, и знаки заезда/выезда, если они есть.

Желательно найти свидетелей, которые подтвердят, что ваша машина была в том самом месте.

Со всеми собранными справками и доказательствами сначала следует обратиться к владельцу или управляющему зданием. Возможно, с ним удастся договориться о выплате компенсации добровольно. Правда, шансы на это невелики, поэтому следует готовиться к экспертизам и судебной тяжбе.

Для этого нужно собрать любую документацию, все чеки, которые подтвердят, что машина пострадала и были потрачены средства на ее ремонт.

Обращаться в суд можно и нужно в том случае, если травму получил человек. Это тоже не редкость. В понедельник, 22 февраля, в центре Киева на женщину обрушилась глыба льда. Полиция сообщает, что женщина сама виновата, так как пыталась пройти под домом, несмотря на оградительную ленту.