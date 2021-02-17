Сейчас на улицах украинской столицы работают 409 единиц спецтехники и 76 бригад Источник: КГГА

В Киеве продолжается очистка дорог от снега, а крыш - от льда и сосулек. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

За минувшие сутки из украинской столицы вывезли более 13,5 тысячи тонн снега. В частности, от сугробов очистили улицы Липкивского, Льва Толстого, Окипной, Стеценко, Белорусскую, Вышгородскую, Луговую, Драйзера, Воздухофлотский проспект, бульвар Тараса Шевченко и проспект Соборности.

Сейчас на улицах города работают 409 единиц спецтехники, а также 76 бригад на ручной уборке.

Кроме того, в Киеве продолжается очистка крыш зданий от сосулек и льда. Для этого управляющие компании в районах используют специальные автовышки - пока их работает 11 штук. Также сосульки сбивают 111 кровельщиков и 21 бригада альпинистов.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что все места работ должны быть ограждены лентами, чтобы обезопасить пешеходов.

Погода меняется довольно быстро. Еще несколько дней назад городские службы расчищали снежные завалы. Ведь за несколько дней выпало более 45 см снега. Сегодня же, после смены температур, имеем лед на крышах. Коммунальные службы очищают здания, за которые ответственны. Ежедневно удается очищать 200-250 домов, в зависимости от сложности и высотности дома.

Чиновник напомнил, что в Киеве работают инспекторы по благоустройству: за неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1700 грн.

Напомним, во Львове девушка едва не погибла из-за падения с крыши ледяной глыбы.

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