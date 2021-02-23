24 февраля 2021 года на территории Украины, помимо южных регионов, ожидается гололедица, а также опасность возникновения ДТП и травм.

В столице и регионах был объявлен желтый (первый) уровень опасности. Всех водителей, которые в этот день будут выезжать на своих железных конях, призвали соблюдать корректный скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров на дороге.

Отмечается, что всех пешеходов призвали соблюдать правила дорожного движения и переходить участки трасс только в специально обустроенных зонах и на разрешенный сигнал светофора, чтобы минимизировать риск попадания в ДТП.

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Кроме того, климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной. Экстремальными, по прогнозу специалиста, станут апрель и май: в эти месяцы в Украине ожидается большое количество осадков в виде дождей.

Ранее мы писали, что 24 февраля, в северных и большинстве центральных областей небольшой снег, днем с дождем, на остальной территории без осадков. В Киевской области завтра небольшой снег, днем с дождем.

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