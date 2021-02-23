На севере и в центральной Украине в среду, 24 февраля, ожидается небольшой снег, днем - с дождем, на остальной територии без осадков. Будет морозно ночью, а днем местами воздух прогреется до 10 градусов тепла.

Завтра, 24 февраля, в северных и большинстве центральных областей небольшой снег, днем с дождем, на остальной территории без осадков; температура в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 11-16° мороза, в Луганской области до минус 21°, днем 4-9° мороза, в западных областях ночью 0-5° мороза, днем 4-10° тепла, на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киевской области завтра небольшой снег, днем с дождем. Температура ночью 4-7° мороза, днем 0-2° тепла.

В последующие двое суток, 25-26 февраля, по стране без существенных осадков, температура повысится на 5-10°.

На дорогах страны местами гололедица, на Правобережье местами туман.

Ранее мы писали о том, что на Европу надвигается шлейф из пыли и песка из пустыни Сахара. Недавно мощный снегопад "накрыл" Киев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.