Киевлян предупредили об опасности [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
Во вторник, 23 февраля, с самого утра столицу окутал туман. Видимость на дорогах 200-500 метров.
В ближайший час с удержанием на весь день 23 февраля в Киеве ожидается туман 200-500 м (Первый уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр, передает Информатор.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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