Во вторник, 23 февраля, с самого утра столицу окутал туман. Видимость на дорогах 200-500 метров.

В ближайший час с удержанием на весь день ​​23 февраля в Киеве ожидается туман 200-500 м (Первый уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр, передает Информатор.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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