Україна подала позов до Європейського суду з прав людини проти Росії - через системні вбивства. У скарзі йдеться про замах на опозиціонера Олексія Навального, а також убивства на території України, зокрема співробітників військової розвідки та СБУ, які скоїли в Києві та Маріуполі.

Водночас санкції проти Росії у справі Навального готують також США та ЄС. Для адміністрації Байдена це стануть перші обмеження щодо Кремля, які стосуються порушення прав людини. До кінця тижня мають сформувати оновлений пакет санкцій і в Євросоюзі, - повідомив верховний представник ЄС Жозеп Боррель. У Москві заявили, що попри обмеження звільняти Навального не збираються.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки: