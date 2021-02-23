Самая умная в мире кошка попала в Книгу рекордов Гиннесса (видео) [ Редактировать ]
Источник: Guinness World Records
Восьмилетняя кошка по имени Алексис, воспитанная 20-летней жительницей Австрии Аникой Мориц, официально признана самой умной в мире. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннесса.
Алексис, следуя указаниям хозяйки, выполнила 26 трюков за одну минуту.
Анике Алексис досталась маленьким котенком. Девушка начала дрессировать кошку, когда той было 12 недель. По словам Мориц, ее питомцу очень нравится выполнять трюки.
Девушка говорит, что Алексис очень доверчива, любит обниматься и ласки, но, как и каждая кошка, ценит свою свободу.
Я хотела изменить мнение большинства людей о кошках. Кошки - это не просто украшение гостиной. Кошки - это маленькие тигры, которые любят общаться с другими кошками и людьми. Им нравятся игры, головоломки и обучение разным трюкам с едой в качестве награды.
Аника Мориц тренирует свою Алексис по методу "пряника", то есть после каждого трюка кошка получает небольшое угощение. По ее словам, самым сложным во время установления рекорда было то, что Алексис целых 60 секунд не получала никакого вознаграждения - это запрещено правилами.
Ранее сообщалось, что собака с выдающимся интеллектом попала в Книгу рекордов Гиннесса.
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