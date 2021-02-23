От участия в достройке российского газопровода одна за другой отказываются страховые компании Источник: DPA

18 европейских компаний прекратили деятельность, связанную с проектом российского газопровода "Северный поток - 2", чтобы не попасть под американские санкции. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Список компаний упоминается в докладе Госдепартамента, подготовленном для Конгресса США, сообщает издание. Большинство компаний в списке - страховые фирмы со штаб-квартирами в Великобритании, а также швейцарская Zurich Insurance Group, французская Axa Group и немецкие концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate.

В последней из упомянутых компаний подтвердили, что больше не участвуют в "Северном потоке-2". Компания отказалась сообщить подробности.

22 февраля американские власти ввели санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", прокладывавшего трубы для газопровода, а также владельца судна, компании "КВТ-Рус".

В 2019 году Штаты запретили компаниям работать с проектом Nord Stream 2 под угрозой блокировки активов в США.

Напомним, что "Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего трубопровода "Северный поток". ​Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".

Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Трубопровод проложен на 95%, остается проложить около 120 км труб в датских и 30 км в немецких водах.

Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта.

Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го. 6 февраля 2021 года работы были восстановлены судном "Фортуна" в датской эксклюзивной экономической зоне.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.