На мирній Буковині жінка загинула від вибуху гранати. Під час домашнього застілля в одній з квартир господар посварився з гостем. Той - дістав гранату й кинув її в кухню, де перебувала подруга хазяїна. Жінка померла у лікарні.

Олександр Андрійчук, директор Сокирянської районної лікарні:

Травма ока, був відкритий перелом нижньої кінцівки, закрита травма живота, голови, політравма, комбінована травма.

Вадим Гринько, слідчий відділення поліції №1 міста Сокиряни:

Підозрюваний відмовився від надання будь-яких пояснень, а тому ніяк не пояснив причини вказаної поведінки.