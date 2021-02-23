У Чернівецькій області домашнє застілля закінчилось смертю [ Редактировать ]
На мирній Буковині жінка загинула від вибуху гранати. Під час домашнього застілля в одній з квартир господар посварився з гостем. Той - дістав гранату й кинув її в кухню, де перебувала подруга хазяїна. Жінка померла у лікарні.
Олександр Андрійчук, директор Сокирянської районної лікарні:
Травма ока, був відкритий перелом нижньої кінцівки, закрита травма живота, голови, політравма, комбінована травма.
Вадим Гринько, слідчий відділення поліції №1 міста Сокиряни:
Підозрюваний відмовився від надання будь-яких пояснень, а тому ніяк не пояснив причини вказаної поведінки.
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