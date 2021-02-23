В ходе протестов в центре Киева пострадал человек [ Редактировать ]
Во вторник, 23 февраля, в Киеве, проходит акция в поддержку активиста Сергей Стерненко. В результате пострадал один человек.
Пострадавшего осматривают медработники. Однако количество пострадавших может увеличиться.
При этом во время столкновений под Офисом президента демонстранты кидали файера в силовиков, а те, в свою очередь, бросали их обратно.
При этом участники акции устроили потасовку, чтобы прорваться к Офису президента. Также правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов.
Напомним, в центре Киева проходит акция протеста против заключения украинского активиста Стерненко. Приморский районный суд города Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека. Его приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы.
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